*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
Starter kit Essential: 2 lâmpadas inteligentes E27 (806 lm) + Dimmer Switch
Entre no mundo da iluminação inteligente com este starter kit Philips Hue Essential, que apresenta duas lâmpadas brancas reguláveis e de cor total que pode ajustar facilmente de luz quente e aconchegante para uma luz branca fria. Crie o ambiente perfeito com uma regulação suave, milhões de cores e uma biblioteca de efeitos de luz concebidos pelos nossos especialistas – ou crie o seu próprio! Ligue-se à Hue Bridge incluída para tirar partido da enorme lista de funcionalidades. Controle a aplicação ou qualquer acessório inteligente com a sua voz.
Destaques de produtos
- Até 806 lúmenes
- Luz branca quente a fria (2200-6500 K)
- Regulável para 2% de brilho
- Hue Bridge incluída
- Interruptor de regulação da intensidade da luz incluído
Crie o ambiente com luzes inteligentes brancas suaves a frias
Tem mais de 50 000 tonalidades de luz branca suave a fria para criar o ambiente certo para trabalhar, jogar ou relaxar, não interessa a que horas. Comece a manhã com o pé direito com uma luz branca fria e brilhante, energética, ou relaxe à noite com tons dourados.
Jogue com as luzes coloridas inteligentes
Não há limites com a Philips Hue: com mais de 16 milhões de cores, pode transformar a sua casa no local perfeito para festas, dar vida a uma história de embalar e muito mais. Utilize efeitos predefinidos de luzes coloridas para despertar a sensação de verão sempre que quiser ou use a sua própria foto para reviver uma memória especial.
Controlo fora-de-casa de luzes inteligentes
A aplicação Hue oferece controlo total sobre as suas luzes, mesmo que não esteja em casa. Ligue e desligue as luzes remotamente só com a aplicação para garantir que tem a casa sempre iluminada como quiser.
Sincronize filmes, programas de TV, músicas e jogos com luzes inteligentes
Leve o seu entretenimento a novos patamares sincronizando a ação no ecrã ou a batida da música com as suas luzes inteligentes.* Escolha a forma como gostaria de sincronizar as suas luzes com filmes, músicas (incluindo com a nossa integração com o Spotify!), programas de TV ou jogos e observe como as luzes coloridas na sua área de entretenimento reagem. *É necessária uma Hue Bridge
Instalação fácil, sem fios
O design sem fios alimentado por bateria do Hue dimmer switch permite-lhe montá-lo em qualquer lugar com a fita adesiva incluída. Retire o interruptor do suporte na parede e utilize-o como um telecomando ou fixe-o a qualquer superfície magnética.
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
60 x 111