Starter kit Essential: 3 lâmpadas inteligentes E27 (806 lm)

Entre no mundo da iluminação inteligente com este starter kit Philips Hue Essential, que apresenta três lâmpadas brancas reguláveis e de cor total que pode ajustar facilmente de luz quente e aconchegante para uma luz branca fria. Crie o ambiente perfeito com uma regulação suave, milhões de cores e uma biblioteca de efeitos de luz concebidos pelos nossos especialistas – ou crie o seu próprio! Ligue-se à Hue Bridge incluída para tirar partido da enorme lista de funcionalidades. Controle a aplicação ou qualquer acessório inteligente com a sua voz.

Destaques de produtos

  • Até 806 lúmenes
  • Luz branca quente a fria (2200-6500 K)
  • Regulável para 2% de brilho
  • Luz colorida essencial
  • Hue Bridge incluída
Controle as luzes com a voz*

A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.

Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida

Transforme a sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, pode criar um ambiente festivo, transformar a sua sala de estar numa sala de cinema, melhorar a decoração da sua casa com notas de cor e muito mais.

Jogue com as luzes coloridas inteligentes

Não há limites com a Philips Hue: com mais de 16 milhões de cores, pode transformar a sua casa no local perfeito para festas, dar vida a uma história de embalar e muito mais. Utilize efeitos predefinidos de luzes coloridas para despertar a sensação de verão sempre que quiser ou use a sua própria foto para reviver uma memória especial.

Sincronize filmes, programas de TV, músicas e jogos com luzes inteligentes 

Leve o seu entretenimento a novos patamares sincronizando a ação no ecrã ou a batida da música com as suas luzes inteligentes.* Escolha a forma como gostaria de sincronizar as suas luzes com filmes, músicas (incluindo com a nossa integração com o Spotify!), programas de TV ou jogos e observe como as luzes coloridas na sua área de entretenimento reagem. *É necessária uma Hue Bridge 

Hub de domótica: Ponte Hue

A Ponte Hue é um componente essencial para um sistema de iluminação inteligente Philips Hue. É o cérebro da operação, ao comunicar com as lâmpadas inteligentes e com a aplicação Hue para garantir que tudo funciona em conjunto. Também dispõe de funcionalidades de domótica, como temporizadores e rotinas de programação.

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho