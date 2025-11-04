Assistência
Starter kit Essential: 3 lâmpadas inteligentes GU10 (345 lm) + Smart button

Entre no mundo da iluminação inteligente com este starter kit Philips Hue Essential, que apresenta três lâmpadas brancas reguláveis e de cor total que pode ajustar facilmente de luz quente e aconchegante para uma luz branca fria. Crie o ambiente perfeito com uma regulação suave, milhões de cores e uma biblioteca de efeitos de luz concebidos pelos nossos especialistas – ou crie o seu próprio! Ligue-se à Hue Bridge incluída para tirar partido da enorme lista de funcionalidades. Controle a aplicação ou qualquer acessório inteligente com a sua voz.

Destaques de produtos

  • Até 345 lúmenes
  • Luz branca quente a fria (2200-6500 K)
  • Regulável para 2% de brilho
  • Hue Bridge incluída
  • Smart button incluído
