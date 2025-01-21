*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
Starter kit Essential: 3 lâmpadas inteligentes GU10 (345 lm)
Entre no mundo da iluminação inteligente com este starter kit Philips Hue Essential, que apresenta três lâmpadas brancas reguláveis e de cor total que pode ajustar facilmente de luz quente e aconchegante para uma luz branca fria. Crie o ambiente perfeito com uma regulação suave, milhões de cores e uma biblioteca de efeitos de luz concebidos pelos nossos especialistas – ou crie o seu próprio! Ligue-se à Hue Bridge incluída para tirar partido da enorme lista de funcionalidades. Controle a aplicação ou qualquer acessório inteligente com a sua voz.
Destaques de produtos
- Até 345 lúmenes
- Luz branca quente a fria (2200-6500 K)
- Regulável para 2% de brilho
- Luz colorida essencial
- Hue Bridge incluída
Controle as luzes com a voz*
A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.
Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida
Transforme a sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, pode criar um ambiente festivo, transformar a sua sala de estar numa sala de cinema, melhorar a decoração da sua casa com notas de cor e muito mais.
Crie o ambiente certo com luz branca suave
As lâmpadas e equipamentos de luz Hue utilizam uma luz branca suave. Com intensidade regulável desde a luz natural brilhante às luzes noturnas suaves, estas luzes inteligentes permitem-lhe iluminar a sua casa com o nível adequado de luz suave quando dela precisa.
Jogue com as luzes coloridas inteligentes
Não há limites com a Philips Hue: com mais de 16 milhões de cores, pode transformar a sua casa no local perfeito para festas, dar vida a uma história de embalar e muito mais. Utilize efeitos predefinidos de luzes coloridas para despertar a sensação de verão sempre que quiser ou use a sua própria foto para reviver uma memória especial.
Hub de domótica: Ponte Hue
A Ponte Hue é um componente essencial para um sistema de iluminação inteligente Philips Hue. É o cérebro da operação, ao comunicar com as lâmpadas inteligentes e com a aplicação Hue para garantir que tudo funciona em conjunto. Também dispõe de funcionalidades de domótica, como temporizadores e rotinas de programação.
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
50 x 55