Entre no mundo da iluminação inteligente com este starter kit Philips Hue Essential, que apresenta três lâmpadas brancas reguláveis e de cor total que pode ajustar facilmente de luz quente e aconchegante para uma luz branca fria. Crie o ambiente perfeito com uma regulação suave, milhões de cores e uma biblioteca de efeitos de luz concebidos pelos nossos especialistas – ou crie o seu próprio! Ligue-se à Hue Bridge incluída para tirar partido da enorme lista de funcionalidades. Controle a aplicação ou qualquer acessório inteligente com a sua voz.