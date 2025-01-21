Assistência
Grande plano frente de Hue White and color ambiance Starter kit GU10

Starter kit GU10

Dê cor ambiente a qualquer divisão com o kit inicial de luz ambiente e Philips Hue White. Este kit inclui três lâmpadas inteligentes coloridas GU10, a Ponte Hue e o regulador. Assuma o controlo das luzes e descubra um mundo de funcionalidades inteligentes.

Destaques de produtos

  • White and color ambiance
  • 3 x lâmpada GU10
  • Luz branca e colorida
  • Hue Dimmer switch incluído
  • Hue Bridge incluída
Ver todos as especificações do produto
Localizar um manual de produto
Jogue com as luzes coloridas inteligentes

Jogue com as luzes coloridas inteligentes

Não há limites com a Philips Hue: com mais de 16 milhões de cores, pode transformar a sua casa no local perfeito para festas, dar vida a uma história de embalar e muito mais. Utilize efeitos predefinidos de luzes coloridas para despertar a sensação de verão sempre que quiser ou use a sua própria foto para reviver uma memória especial.

Crie o ambiente com luzes inteligentes brancas suaves a frias

Crie o ambiente com luzes inteligentes brancas suaves a frias

Tem mais de 50 000 tonalidades de luz branca suave a fria para criar o ambiente certo para trabalhar, jogar ou relaxar, não interessa a que horas. Comece a manhã com o pé direito com uma luz branca fria e brilhante, energética, ou relaxe à noite com tons dourados.

Sincronize filmes, programas de TV, músicas e jogos com luzes inteligentes 

Sincronize filmes, programas de TV, músicas e jogos com luzes inteligentes 

Leve o seu entretenimento a novos patamares sincronizando a ação no ecrã ou a batida da música com as suas luzes inteligentes.* Escolha a forma como gostaria de sincronizar as suas luzes com filmes, músicas (incluindo com a nossa integração com o Spotify!), programas de TV ou jogos e observe como as luzes coloridas na sua área de entretenimento reagem. *É necessária uma Hue Bridge 

Controlo fora-de-casa de luzes inteligentes

Controlo fora-de-casa de luzes inteligentes

A aplicação Hue oferece controlo total sobre as suas luzes, mesmo que não esteja em casa. Ligue e desligue as luzes remotamente só com a aplicação para garantir que tem a casa sempre iluminada como quiser.

Controlo sem fios com o regulador incluído

Controlo sem fios com o regulador incluído

Com o regulador a pilhas, pode controlar até 10 luzes inteligentes em simultâneo. O interruptor, que pode ser removido do suporte de parede e usado como telecomando, permite-lhe reduzir e aumentar a intensidade das luzes ou percorrer quatro soluções de luz predefinidas.

Controle as luzes com a voz

Controle as luzes com a voz

Ao conectar à Ponte Hue, pode emparelhar as luzes com a Alexa, o Apple HomeKit e o Assistente Google e controlar as luzes apenas com a voz. Os comandos de voz simples permitem-lhe ligar e desligar as luzes, reduzir ou aumentar a intensidade das luzes, e até definir um efeito de luz.

Hub de domótica: Ponte Hue

Hub de domótica: Ponte Hue

A Ponte Hue é um componente essencial para um sistema de iluminação inteligente Philips Hue. É o cérebro da operação, ao comunicar com as lâmpadas inteligentes e com a aplicação Hue para garantir que tudo funciona em conjunto. Também dispõe de funcionalidades de domótica, como temporizadores e rotinas de programação.

Especificações

Dimensões da lâmpada

  • Dimensões (PxAxD)

    50x71

Duração

Ambiental

Funcionalidade extra/acessório incl.

Garantia

Consumo de energia

Assistência

Especificações técnicas

A bridge

A lâmpada

O interruptor

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho