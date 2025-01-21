*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
Starter kit GU10
Dê cor ambiente a qualquer divisão com o kit inicial de luz ambiente colorida e Philips Hue White GU10. Estabeleça ligação à Hue Bridge incluída para aproveitar a lista infindável de funcionalidades. Controlo através da Aplicação ou da voz.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- Luz branca e colorida
- Hue Bridge incluída
- Controlo por aplicação ou voz*
Crie o ambiente com luzes inteligentes brancas suaves a frias
Tem mais de 50 000 tonalidades de luz branca suave a fria para criar o ambiente certo para trabalhar, jogar ou relaxar, não interessa a que horas. Comece a manhã com o pé direito com uma luz branca fria e brilhante, energética, ou relaxe à noite com tons dourados.
Jogue com as luzes coloridas inteligentes
Não há limites com a Philips Hue: com mais de 16 milhões de cores, pode transformar a sua casa no local perfeito para festas, dar vida a uma história de embalar e muito mais. Utilize efeitos predefinidos de luzes coloridas para despertar a sensação de verão sempre que quiser ou use a sua própria foto para reviver uma memória especial.
Controlo fora-de-casa de luzes inteligentes
A aplicação Hue oferece controlo total sobre as suas luzes, mesmo que não esteja em casa. Ligue e desligue as luzes remotamente só com a aplicação para garantir que tem a casa sempre iluminada como quiser.
Sincronize filmes, programas de TV, músicas e jogos com luzes inteligentes
Leve o seu entretenimento a novos patamares sincronizando a ação no ecrã ou a batida da música com as suas luzes inteligentes.* Escolha a forma como gostaria de sincronizar as suas luzes com filmes, músicas (incluindo com a nossa integração com o Spotify!), programas de TV ou jogos e observe como as luzes coloridas na sua área de entretenimento reagem. *É necessária uma Hue Bridge
Hub de domótica: Ponte Hue
A Ponte Hue é um componente essencial para um sistema de iluminação inteligente Philips Hue. É o cérebro da operação, ao comunicar com as lâmpadas inteligentes e com a aplicação Hue para garantir que tudo funciona em conjunto. Também dispõe de funcionalidades de domótica, como temporizadores e rotinas de programação.
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
50x71