Suspensão Beyond
Esta elegante suspensão LED Beyond da gama hue da Philips combina uma iluminação ambiente para criar efeitos com uma iluminação de tarefas branca suave. Este liga-se à sua rede doméstica sem fios para um controlo instantâneo e completo da iluminação da sua casa a partir do seu dispositivo inteligente.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- LED integrado
- White
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
- Controlar com a voz *
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
Vidro