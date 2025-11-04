Suspensão Ensis
O design elegante da suspensão Ensis e as luzes ascendentes e descendentes fazem com que seja fácil ter uma luz simultaneamente ambiente e funcional. Funciona como uma luz autónoma ou pode ser integrada no seu sistema de iluminação inteligente com a Hue Bridge.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- LED integrado
- Controlo instantâneo através de Bluetooth
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
Alumínio