Suspensão Ensis
A suspensão Philips Hue White and Color Ambiance Ensis tem um design elegante com aumento e diminuição de luz que pode ser ajustado facilmente para obter uma luz funcional e ambiente. Estão disponíveis todas as tonalidades de luz branca e 16 milhões de cores. Desta forma, é perfeita para a sua sala de jantar.
Destaques de produtos
- White and color ambiance
- LED integrado
- White
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
White
Material
Alumínio