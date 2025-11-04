Assistência
Rectangular pendant light in white with matte finish, suspended by two wires, shown above its product packaging with visible label text.

Suspensão Ensis

A suspensão Philips Hue White and Color Ambiance Ensis tem um design elegante com aumento e diminuição de luz que pode ser ajustado facilmente para obter uma luz funcional e ambiente. Estão disponíveis todas as tonalidades de luz branca e 16 milhões de cores. Desta forma, é perfeita para a sua sala de jantar.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White and color ambiance
  • LED integrado
  • White
  • Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Ver todos as especificações do produto
Find your product manual

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    White

  • Material

    Alumínio

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

Compatível com

Outros