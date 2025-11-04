Assistência
Flourish pendant light with a rounded shape, ribbed texture, and white canopy, illuminated in pink. No visible switches or ports.

Suspensão Flourish

Obtenha uma luz potente para qualquer ocasião com a suspensão Flourish, que lhe permite definir uma luz colorida quente a fria. Funciona como uma luz autónoma ou pode ser integrada no seu sistema de iluminação inteligente com a Hue Bridge.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White and color ambiance
  • LED integrado
  • Controlo Bluetooth através da aplicação
  • Controlo por aplicação ou voz*
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Find your product manual

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    White

  • Material

    Vidro

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Especificações técnicas

Compatível com

Outros