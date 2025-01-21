Estilo tradicional e funcionalidades modernas de iluminação inteligente com a lâmpada de vela branca e colorida regulável Philips Hue. Desfrute de luz branca quente a fria e milhões de cores expressivas para criar o ambiente perfeito e complementar a decoração da sua casa. A regulação ultrabaixa permite reduzir o brilho do lâmpada para apenas 0,2% do seu brilho total, mantendo um desempenho de cor consistente em diferentes níveis de regulação. A última geração desta elegante lâmpada de design de dupla camada apresenta funcionalidades novas e melhoradas, incluindo luz natural de espetro total que leva a sensação da luz do dia para sua casa. Relaxe com tons quentes de pôr do sol estival ou revitalize-se com tons brancos nítidos de céu invernal. O Chromasync garante que os 16 milhões de cores da lâmpada são combinadas com precisão em várias lâmpadas, sem desvio de cor. A lâmpada é agora 40% mais energeticamente eficiente do que a geração anterior e a compatibilidade com Matter fornece uma conectividade perfeita com outros dispositivos de casa inteligente. Ainda mais funcionalidades com uma Hue Bridge.