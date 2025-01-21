Vela B39: Lâmpada LED inteligente E14
Estilo tradicional e funcionalidades modernas de iluminação inteligente com a lâmpada de vela branca e colorida regulável Philips Hue. Desfrute de luz branca quente a fria e milhões de cores expressivas para criar o ambiente perfeito e complementar a decoração da sua casa. A regulação ultrabaixa permite reduzir o brilho do lâmpada para apenas 0,2% do seu brilho total, mantendo um desempenho de cor consistente em diferentes níveis de regulação. A última geração desta elegante lâmpada de design de dupla camada apresenta funcionalidades novas e melhoradas, incluindo luz natural de espetro total que leva a sensação da luz do dia para sua casa. Relaxe com tons quentes de pôr do sol estival ou revitalize-se com tons brancos nítidos de céu invernal. O Chromasync garante que os 16 milhões de cores da lâmpada são combinadas com precisão em várias lâmpadas, sem desvio de cor. A lâmpada é agora 40% mais energeticamente eficiente do que a geração anterior e a compatibilidade com Matter fornece uma conectividade perfeita com outros dispositivos de casa inteligente. Ainda mais funcionalidades com uma Hue Bridge.
Destaques de produtos
- Até 500 lúmenes
- Luz natural de espetro total (1000-20.000 K)
- Regulável para 0,2% de brilho
- Correspondência de cores precisa Chromasync™
- Controlo p/ aplicação/voz
Controle as luzes com a voz*
A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.
Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida
Transforme a sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, pode criar um ambiente festivo, transformar a sua sala de estar numa sala de cinema, melhorar a decoração da sua casa com notas de cor e muito mais.
Crie o ambiente certo com luz branca quente a fria
Estas lâmpadas e equipamentos de luz oferecem tonalidades de luz branca suave a fria diferentes. Com total regulação da intensidade de luzes noturnas brilhantes a suaves, pode ajustar as suas luzes para aperfeiçoar as sombras e o brilho da luz para as suas necessidades diárias.
Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge
A Hue Bridge desbloqueia as funcionalidades que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente - controlo fora de casa, controlo por voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Hue Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e fiável e muito mais. A Hue Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como nunca viu antes.
Especificações
Características da lâmpada
Características da lâmpada
Forma da lâmpada
Chama não direcional
Casquilho
E14
Intensidade regulável
Sim