Aplique para exterior Fuzo
Agora expanda o ecossistema Hue para o exterior. O aplique Fuzo pode ser ligado à Hue Bridge existente para obter todas as funcionalidades, como o Controlo fora-de-casa e a Programação. Acolhe-o com um elevado fluxo luminoso. Hue Bridge não incluída.
Destaques de produtos
- White
- É necessária uma Hue Bridge
- LED integrado
- Luz branca quente (2700 K)
- Alimentação pela rede
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Especificações
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
Metal