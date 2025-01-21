*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
Conjunto de duas, GU10
Expanda o seu sistema de iluminação inteligente e obtenha um brilho branco quente e confortável com estas duas lâmpadas Philips Hue White GU10 totalmente reguláveis. Conecte à Ponte Hue para desbloquear todas as funcionalidades e o controlo de iluminação inteligente.
Destaques de produtos
- White
- É necessária uma Hue Bridge
- 2 x GU10
- Luz branca suave
- Intensidade regulável
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Simule que está em casa com luzes inteligentes
Use a aplicação Philips Hue para agendar rotinas de luz sempre que estiver ausente. As luzes inteligentes acendem às horas selecionadas e, às vezes, alguns minutos antes ou depois, para simular realmente a sua presença na casa.
Chegue a uma casa bem iluminada
Configure a aplicação Philips Hue para reconhecer quando estiver perto de casa. Antes mesmo de sair do carro ou chegar à entrada, as luzes inteligentes selecionadas acendem automaticamente.
Controlo fora-de-casa de luzes inteligentes
A aplicação Hue oferece controlo total sobre as suas luzes, mesmo que não esteja em casa. Ligue e desligue as luzes remotamente só com a aplicação para garantir que tem a casa sempre iluminada como quiser.
Regulação de intensidade da luz sem instalação
Experimente uma regulação suave garantida com Philips Hue. Não demasiado brilhante. Não demasiado escura. Perfeita. Não é preciso fios, um eletricista nem instalação
Controle as luzes com a voz
Ao conectar à Ponte Hue, pode emparelhar as luzes com a Alexa, o Apple HomeKit e o Assistente Google e controlar as luzes apenas com a voz. Os comandos de voz simples permitem-lhe ligar e desligar as luzes, reduzir ou aumentar a intensidade das luzes, e até definir um efeito de luz.
Conecte à Ponte Hue para ter total controlo de iluminação inteligente
Este produto requer uma ligação à Ponte Hue para desbloquear todas as funcionalidades e o controlo inteligente. Controle as luzes com a aplicação Philips Hue, defina temporizadores, rotinas, adicione ou remova luzes e muito mais. *Ponte Hue vendida em separado
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
50x57