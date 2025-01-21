Assistência
Grande plano frente de Hue White Conjunto de duas, GU10

Conjunto de duas, GU10

Expanda o seu sistema de iluminação inteligente e obtenha um brilho branco quente e confortável com estas duas lâmpadas Philips Hue White GU10 totalmente reguláveis. Conecte à Ponte Hue para desbloquear todas as funcionalidades e o controlo de iluminação inteligente.

Destaques de produtos

  • White
  • É necessária uma Hue Bridge
  • 2 x GU10
  • Luz branca suave
  • Intensidade regulável
  • Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Simule que está em casa com luzes inteligentes

Simule que está em casa com luzes inteligentes

Use a aplicação Philips Hue para agendar rotinas de luz sempre que estiver ausente. As luzes inteligentes acendem às horas selecionadas e, às vezes, alguns minutos antes ou depois, para simular realmente a sua presença na casa.

Chegue a uma casa bem iluminada

Chegue a uma casa bem iluminada

Configure a aplicação Philips Hue para reconhecer quando estiver perto de casa. Antes mesmo de sair do carro ou chegar à entrada, as luzes inteligentes selecionadas acendem automaticamente.

Controlo fora-de-casa de luzes inteligentes

Controlo fora-de-casa de luzes inteligentes

A aplicação Hue oferece controlo total sobre as suas luzes, mesmo que não esteja em casa. Ligue e desligue as luzes remotamente só com a aplicação para garantir que tem a casa sempre iluminada como quiser.

Regulação de intensidade da luz sem instalação

Regulação de intensidade da luz sem instalação

Experimente uma regulação suave garantida com Philips Hue. Não demasiado brilhante. Não demasiado escura. Perfeita. Não é preciso fios, um eletricista nem instalação

Controle as luzes com a voz

Controle as luzes com a voz

Ao conectar à Ponte Hue, pode emparelhar as luzes com a Alexa, o Apple HomeKit e o Assistente Google e controlar as luzes apenas com a voz. Os comandos de voz simples permitem-lhe ligar e desligar as luzes, reduzir ou aumentar a intensidade das luzes, e até definir um efeito de luz.

Conecte à Ponte Hue para ter total controlo de iluminação inteligente

Conecte à Ponte Hue para ter total controlo de iluminação inteligente

Este produto requer uma ligação à Ponte Hue para desbloquear todas as funcionalidades e o controlo inteligente. Controle as luzes com a aplicação Philips Hue, defina temporizadores, rotinas, adicione ou remova luzes e muito mais. *Ponte Hue vendida em separado

  • Dimensões (PxAxD)

    50x57

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho