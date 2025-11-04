Assistência
Grande plano frente de Hue White GU10 – Foco inteligente (pacote de 2)

GU10 – Foco inteligente (pacote de 2)

Coloque estas duas lâmpadas LED inteligentes GU10 nos focos para desfrutar de uma luz suave branca e regulação instantânea sem fios em qualquer divisão da sua casa.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White
  • Bluetooth ativado
  • Hue Bridge ativada
  • Luz branca suave
  • Controlo imediato através de Bluetooth
  • Controlo por aplicação ou voz*
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Ver todos as especificações do produto
Find your product manual

Especificações

Dimensões da lâmpada

  • Dimensões (PxAxD)

    50x54

Duração

Ambiental

Funcionalidade extra/acessório incl.

Garantia

Características da luz

Dimensões e peso da embalagem

Informações da embalagem

Consumo de energia

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

A lâmpada

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros