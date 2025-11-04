GU10 – Foco inteligente (pacote de 2)
Coloque estas duas lâmpadas LED inteligentes GU10 nos focos para desfrutar de uma luz suave branca e regulação instantânea sem fios em qualquer divisão da sua casa.
Destaques de produtos
- White
- Bluetooth ativado
- Hue Bridge ativada
- Luz branca suave
- Controlo imediato através de Bluetooth
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
50x54