Assistência
White dimmable LED bulb with a compact rounded shape and a white rectangular wireless dimmer switch with three visible buttons.

Kit de regulação de intensidade da luz sem fios E27

Comece com o kit de regulação de intensidade da luz sem fios Philips Hue e desfrute de uma regulação suave sem fios. Está pronto a utilizar. Controle a lâmpada com o regulador de intensidade da luz incluído ou conecte tudo à ponte Hue para desbloquear mais funcionalidades inteligentes.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White
  • Hue Bridge ativada
  • 1 x lâmpada E27
  • Luz branca suave
  • Intensidade regulável
  • Hue Dimmer switch incluído
Ver todos as especificações do produto
Find your product manual

Especificações

Dimensões da lâmpada

  • Dimensões (PxAxD)

    62x110

Duração

Ambiental

Funcionalidade extra/acessório incl.

Garantia

Características da luz

Dimensões e peso da embalagem

Consumo de energia

Assistência

Especificações técnicas

A lâmpada

O interruptor

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros