Lâmpada esférica P45 E14, pacote de 2
Ligue as lâmpadas e os equipamentos mais pequenos (por exemplo, os candeeiros de parede, mesa ou secretária) com duas lâmpadas esféricas Philips Hue White P45 E14. Estas pequenas lâmpadas oferecem luz branca quente regulável e controlo Bluetooth numa divisão. Adicione uma Hue Bridge para ter acesso ao conjunto completo de funcionalidades.
Destaques de produtos
- White
- Bluetooth ativado
- Hue Bridge ativada
- Luz branca suave
- Controlo instantâneo através de Bluetooth
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
45x77