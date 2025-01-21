Assistência
Grande plano frente de Hue White Lâmpada individual, GU10

Lâmpada individual, GU10

Adicione uma lâmpada Philips Hue White Ambiance ao seu sistema e melhore a sua casa com iluminação branca quente que pode regular e controlar remotamente. Quando não está em casa, pode automatizar as luzes para fazer parecer que está em casa ou definir temporizadores.

Destaques de produtos

  • White
  • É necessária uma Hue Bridge
  • 1 x lâmpada GU10
  • Luz branca quente (2700 K)
Controlo inteligente, dentro e fora de casa

Com as aplicações Philips Hue para iOS e Android, pode controlar as luzes remotamente, onde quer que esteja. Verifique se se esqueceu de desligar as luzes antes de sair de sua casa e ligue-as quando trabalhar até tarde.

Defina temporizadores de acordo com a sua conveniência

A gama Hue da Philips pode criar a ilusão de que está em casa quando não está, utilizando a função de programação na aplicação Philips Hue. Defina as luzes para se acenderem a horas predefinidas, para que estejam acesas quando chegar a casa. Pode até definir divisões para iluminar a horas diferentes. E, obviamente, pode definir para que as luzes se apaguem gradualmente durante a noite, para nunca mais ter de se preocupar com luzes acesas.

Regulação de intensidade da luz sem instalação

Experimente uma regulação suave garantida com Philips Hue. Não demasiado brilhante. Não demasiado escura. Perfeita. Não é preciso fios, um eletricista nem instalação

Controle-a à sua maneira

Ligue as suas luzes Philips Hue com a tecnologia de ponte e comece a descobrir as infinitas possibilidades. Controle as luzes a partir do seu smartphone ou tablet através da aplicação Philips Hue ou adicione comutadores ao sistema para ativar as luzes. Defina temporizadores, notificações, alarmes e muito mais para a experiência completa da Philips Hue. Os produtos Philips Hue até funcionam com Amazon Alexa, Apple Homekit e Google Home, permitindo-lhe controlar as suas luzes com a voz.

Requer uma Philips Hue Bridge

Ligue as suas luzes Philips Hue com a tecnologia de ponte, para controlar as luzes a partir do seu smartphone ou tablet através da aplicação Philips Hue.

Lâmpada LED controlável sem fios

Esta lâmpada LED é controlável sem fios quando ligada à ponte Philips Hue, para um controlo inteligente, ou ao regulador Philips Hue.

Regulável apenas com os dispositivos compatíveis com Philips Hue

Este produto só é regulável se ligado à ponte Philips Hue ou a um dispositivo compatível com Philips Hue

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho