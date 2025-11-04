Pacote de 1, A67 B22
Obtenha uma uma iluminação brilhante para espaços como a garagem ou a cozinha, bem como uma luz mais suave em qualquer divisão, com uma lâmpada Philips Hue White A67, que oferece uma potente emissão de 1600 lúmenes (equivalente a 100 W) e regulação da intensidade da luz sem fios. Estabeleça ligação a uma Hue Bridge para aceder ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligentes.
Destaques de produtos
- White
- Bluetooth ativado
- Hue Bridge ativada
- Potente luz branca brilhante
- Controlo instantâneo através de Bluetooth
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
67x130