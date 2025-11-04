Assistência
Obtenha uma uma iluminação brilhante para espaços como a garagem ou a cozinha, bem como uma luz mais suave em qualquer divisão, com uma lâmpada Philips Hue White A67, que oferece uma potente emissão de 1600 lúmenes (equivalente a 100 W) e regulação da intensidade da luz sem fios. Estabeleça ligação a uma Hue Bridge para aceder ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligentes.

Destaques de produtos

  • White
  • Bluetooth ativado
  • Hue Bridge ativada
  • Potente luz branca brilhante
  • Controlo instantâneo através de Bluetooth
  • Controlo por aplicação ou voz*
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
