Obtenha uma uma iluminação brilhante para espaços como a garagem ou a cozinha, bem como uma luz mais suave em qualquer divisão, com uma lâmpada Philips Hue White A67, que oferece uma potente emissão de 1600 lúmenes (equivalente a 100 W) e regulação da intensidade da luz sem fios. Estabeleça ligação a uma Hue Bridge para aceder ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligentes.