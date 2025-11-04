Assistência
White smart light bulb with rounded shape, matte finish, metallic B22 base, and visible printed text PHILIPS hue white 800.

Pacote de 1, B22

Utilize a luz branca suave e confortável desta lâmpada inteligente e a regulação instantânea para obter o nível certo de luz em qualquer divisão. Com uma base de baioneta, esta lâmpada inteligente encaixa-se na maioria dos equipamentos padrão.

Destaques de produtos

  • White
  • Bluetooth ativado
  • Hue Bridge ativada
  • Luz branca suave
  • Controlo instantâneo através de Bluetooth
  • Controlo por aplicação ou voz*
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
  • Dimensões (PxAxD)

    61x110

