Pacote de 1, B22
Utilize a luz branca suave e confortável desta lâmpada inteligente e a regulação instantânea para obter o nível certo de luz em qualquer divisão. Com uma base de baioneta, esta lâmpada inteligente encaixa-se na maioria dos equipamentos padrão.
Destaques de produtos
- White
- Bluetooth ativado
- Hue Bridge ativada
- Luz branca suave
- Controlo instantâneo através de Bluetooth
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
61x110