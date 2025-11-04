Assistência
Grande plano frente de Hue White Pacote de 2, B22

Pacote de 2, B22

Estas duas lâmpadas LED inteligentes B22 oferecem a quantidade certa de luz inteligente branca suave. Com uma luminosidade equivalente a uma lâmpada tradicional de 75 W, estas lâmpadas são mais adequadas para iluminar áreas da sala de estar ou da cozinha.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White
  • Bluetooth ativado
  • Hue Bridge ativada
  • Luz branca suave
  • Controlo instantâneo através de Bluetooth
  • Controlo por aplicação ou voz*
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Ver todos as especificações do produto
Find your product manual

Especificações

Dimensões da lâmpada

  • Dimensões (PxAxD)

    61x110

Duração

Ambiental

Funcionalidade extra/acessório incl.

Garantia

Características da luz

Dimensões e peso da embalagem

Informações da embalagem

Consumo de energia

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

A lâmpada

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros