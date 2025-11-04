Assistência
A set of smart white light bulbs with metallic bases, both illuminated, displaying the text hue white 800 on each bulb.

Pacote de 2, B22

Estas lâmpadas inteligentes B22 fornecem uma luz branca suave e regulação instantânea. Com uma base de baioneta padrão, estas lâmpadas inteligentes encaixam-se na maioria dos equipamentos padrão e permitem que adicione luz inteligente em qualquer ponto da sua casa.

Destaques de produtos

  • White
  • Bluetooth ativado
  • Hue Bridge ativada
  • Luz branca suave
  • Controlo instantâneo através de Bluetooth
  • Controlo por aplicação ou voz*
  • Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
