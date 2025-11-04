Pacote de 2, B22
Estas lâmpadas inteligentes B22 fornecem uma luz branca suave e regulação instantânea. Com uma base de baioneta padrão, estas lâmpadas inteligentes encaixam-se na maioria dos equipamentos padrão e permitem que adicione luz inteligente em qualquer ponto da sua casa.
Destaques de produtos
- White
- Bluetooth ativado
- Hue Bridge ativada
- Luz branca suave
- Controlo instantâneo através de Bluetooth
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
61x110