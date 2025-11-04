Pacote de 3, B22
Leve a luz inteligente a qualquer local da sua casa com três lâmpadas LED inteligentes B22 que oferecem luz branca suave. Ideais para a maioria dos equipamentos de luz, estas lâmpadas oferecem regulação instantânea sem fios.
Destaques de produtos
- White
- Bluetooth ativado
- Hue Bridge ativada
- Luz branca suave
- Controlo instantâneo através de Bluetooth
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
61x110