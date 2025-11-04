Assistência
Grande plano frente de Hue White Pacote duplo E27

Pacote duplo E27

Expanda o seu sistema de iluminação inteligente e obtenha um brilho branco quente e confortável com estas duas lâmpadas Philips Hue White E27 totalmente reguláveis. Conecte à Ponte Hue para desbloquear todas as funcionalidades e o controlo de iluminação inteligente.

O artigo já não está disponível

Destaques de produtos

  • White
  • É necessária uma Hue Bridge
  • 2 x lâmpada E27
  • Luz branca suave
  • Intensidade regulável
  • Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Ver todos as especificações do produto
Find your product manual

Especificações

Dimensões da lâmpada

  • Dimensões (PxAxD)

    62x110

Duração

Ambiental

Funcionalidade extra/acessório incl.

Garantia

Características da luz

Dimensões e peso da embalagem

Informações da embalagem

Consumo de energia

Assistência

Especificações técnicas

A bridge

A lâmpada

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros