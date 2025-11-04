Pacote duplo E27
Expanda o seu sistema de iluminação inteligente e obtenha um brilho branco quente e confortável com estas duas lâmpadas Philips Hue White E27 totalmente reguláveis. Conecte à Ponte Hue para desbloquear todas as funcionalidades e o controlo de iluminação inteligente.
Destaques de produtos
- White
- É necessária uma Hue Bridge
- 2 x lâmpada E27
- Luz branca suave
- Intensidade regulável
- Controlo inteligente com a Hue Bridge*
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
62x110