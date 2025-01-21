Montagem sem fios flexível

Graças à tecnologia sem fios, o Philips Hue Smart buttons é instalado em segundos a partir de qualquer lugar da sua casa. Substitua um interruptor de luz existente pela placa de montagem incluída ou use o mini-suporte para o colocar em qualquer superfície. Se preferir mantê-lo portátil, não há problema: o Hue Smart button é magnético, pode colocá-lo em qualquer superfície magnética, como o frigorífico.