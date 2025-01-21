Starter kit B22
Com um brilho equivalente a uma lâmpada de 75 W e regulação instantânea, a lâmpada LED inteligente B22 leva a quantidade perfeita de luz branca suave a qualquer lugar da sua casa.
Destaques de produtos
- White
- Luz branca suave
- Controlo instantâneo através de Bluetooth
- Controlo por aplicação ou voz*
- Adicione uma Hue Bridge para usufruir de mais opções
Controle as luzes com um clique
Com um único clique pode controlar as suas luzes inteligentes, sem necessidade de um smartphone. Acenda ou apague as luzes com uma pressão ou prima continuamente o botão para reduzir e aumentar a intensidade. O Philips Hue Smart button já está configurado para fazer exatamente o que precisa, onde quer que esteja.
Montagem sem fios flexível
Graças à tecnologia sem fios, o Philips Hue Smart buttons é instalado em segundos a partir de qualquer lugar da sua casa. Substitua um interruptor de luz existente pela placa de montagem incluída ou use o mini-suporte para o colocar em qualquer superfície. Se preferir mantê-lo portátil, não há problema: o Hue Smart button é magnético, pode colocá-lo em qualquer superfície magnética, como o frigorífico.
Crie o ambiente com luzes inteligentes brancas suaves a frias
Tem mais de 50 000 tonalidades de luz branca suave a fria para criar o ambiente certo para trabalhar, jogar ou relaxar, não interessa a que horas. Comece a manhã com o pé direito com uma luz branca fria e brilhante, energética, ou relaxe à noite com tons dourados.
Desfrute da iluminação inteligente certa para as tarefas diárias
Simplifique o seu dia com quatro efeitos de luz predefinidos, especialmente concebidos para as suas tarefas diárias. Dois efeitos de tons frios, Energizar e Concentrar, ajudam a dar-lhe energia de manhã e a manter-se focado, enquanto que os efeitos mais quentes Ler e Relaxar ajudam-no a desfrutar de um bom livro e a sentir-se descansado.
Controlar com a voz
A Philips Hue funciona com o Amazon Alexa, o Apple HomeKit e o Google Home, com tecnologia do Assistente do Google, para permitir o controlo das luzes com a voz. Ligue e desligue as luzes. Regule para o brilho pretendido para criar o ambiente perfeito. Recupere as cenas predefinidas, altere as cores e muito mais - tudo sem mexer um dedo.
Controlo fora-de-casa de luzes inteligentes
A aplicação Hue oferece controlo total sobre as suas luzes, mesmo que não esteja em casa. Ligue e desligue as luzes remotamente só com a aplicação para garantir que tem a casa sempre iluminada como quiser.
Hub de domótica: Ponte Hue
A Ponte Hue é um componente essencial para um sistema de iluminação inteligente Philips Hue. É o cérebro da operação, ao comunicar com as lâmpadas inteligentes e com a aplicação Hue para garantir que tudo funciona em conjunto. Também dispõe de funcionalidades de domótica, como temporizadores e rotinas de programação.
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
61x110