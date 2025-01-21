Hub de domótica: Ponte Hue

A Ponte Hue é um componente essencial para um sistema de iluminação inteligente Philips Hue. É o cérebro da operação, ao comunicar com as lâmpadas inteligentes e com a aplicação Hue para garantir que tudo funciona em conjunto. Também dispõe de funcionalidades de domótica, como temporizadores e rotinas de programação.