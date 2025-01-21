Assistência
Grande plano frente de Hue White Starter kit E27

Starter kit E27

Melhore a sua experiência de iluminação com um kit inicial Philips Hue White E27. Ligue as lâmpadas brancas quentes à Ponte Hue incluída para aproveitar funcionalidades como temporizadores, rotinas e regulação de intensidade da luz sem fios.

Destaques de produtos

  • White
  • 3 x lâmpada E27
  • Luz branca suave
  • Hue Dimmer switch incluído
  • Hue Bridge incluída
Simule que está em casa com luzes inteligentes

Use a aplicação Philips Hue para agendar rotinas de luz sempre que estiver ausente. As luzes inteligentes acendem às horas selecionadas e, às vezes, alguns minutos antes ou depois, para simular realmente a sua presença na casa.

Chegue a uma casa bem iluminada

Configure a aplicação Philips Hue para reconhecer quando estiver perto de casa. Antes mesmo de sair do carro ou chegar à entrada, as luzes inteligentes selecionadas acendem automaticamente.

Controlo fora-de-casa de luzes inteligentes

A aplicação Hue oferece controlo total sobre as suas luzes, mesmo que não esteja em casa. Ligue e desligue as luzes remotamente só com a aplicação para garantir que tem a casa sempre iluminada como quiser.

Aumente e reduza a intensidade das luzes inteligentes

O regulador Philips Hue permite-lhe aumentar ou reduzir ao máximo a intensidade das luzes, sem fios.

Controle as luzes com a voz

Ao conectar à Ponte Hue, pode emparelhar as luzes com a Alexa, o Apple HomeKit e o Assistente Google e controlar as luzes apenas com a voz. Os comandos de voz simples permitem-lhe ligar e desligar as luzes, reduzir ou aumentar a intensidade das luzes, e até definir um efeito de luz.

Hub de domótica: Ponte Hue

A Ponte Hue é um componente essencial para um sistema de iluminação inteligente Philips Hue. É o cérebro da operação, ao comunicar com as lâmpadas inteligentes e com a aplicação Hue para garantir que tudo funciona em conjunto. Também dispõe de funcionalidades de domótica, como temporizadores e rotinas de programação.

    62x110

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho