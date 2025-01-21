Assistência
Grande plano frente de Hue White Kit inicial: 3 lâmpadas inteligentes E27 (1100) + interruptor de regulação da intensidade da luz

Kit inicial: 3 lâmpadas inteligentes E27 (1100) + interruptor de regulação da intensidade da luz

Comece a utilizar o seu sistema de iluminação inteligente através deste Kit inicial, que inclui três lâmpadas inteligentes com branco suave, a Hue Bridge e um Interruptor. Um kit completo para controlo personalizado da iluminação doméstica e todas as suas incríveis funcionalidades.

Destaques de produtos

  • White
  • Até 1055 lúmenes*
  • Luz branca quente
  • Hue Bridge incluída
Ver todos as especificações do produto
Localizar um manual de produto
Controlo fora-de-casa de luzes inteligentes

A aplicação Hue oferece controlo total sobre as suas luzes, mesmo que não esteja em casa. Ligue e desligue as luzes remotamente só com a aplicação para garantir que tem a casa sempre iluminada como quiser.

Chegue a uma casa bem iluminada

Configure a aplicação Philips Hue para reconhecer quando estiver perto de casa. Antes mesmo de sair do carro ou chegar à entrada, as luzes inteligentes selecionadas acendem automaticamente.

Simule que está em casa com luzes inteligentes

Use a aplicação Philips Hue para agendar rotinas de luz sempre que estiver ausente. As luzes inteligentes acendem às horas selecionadas e, às vezes, alguns minutos antes ou depois, para simular realmente a sua presença na casa.

Controle as luzes com a voz

Ao conectar à Ponte Hue, pode emparelhar as luzes com a Alexa, o Apple HomeKit e o Assistente Google e controlar as luzes apenas com a voz. Os comandos de voz simples permitem-lhe ligar e desligar as luzes, reduzir ou aumentar a intensidade das luzes, e até definir um efeito de luz.

Monte o regulador em qualquer local

O interruptor de regulação da intensidade da luz Philips Hue funciona como um interruptor de parede e regulador normal, mas melhor. Além de ser possível a montagem com parafusos ou fita adesiva forte, pode remover o controlo magnético e levá-lo para qualquer lugar.

Especificações

Dimensões da lâmpada

  • Dimensões (PxAxD)

    61x110

Design e acabamento

Duração

Ambiental

Funcionalidade extra/acessório incl.

Garantia

Características da luz

Dimensões e peso da embalagem

Informações da embalagem

Consumo de energia

Assistência

Especificações técnicas

A bridge

A lâmpada

O interruptor

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros

*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho