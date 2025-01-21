*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
Kit inicial: 3 lâmpadas inteligentes E27 (1100) + interruptor de regulação da intensidade da luz
Comece a utilizar o seu sistema de iluminação inteligente através deste Kit inicial, que inclui três lâmpadas inteligentes com branco suave, a Hue Bridge e um Interruptor. Um kit completo para controlo personalizado da iluminação doméstica e todas as suas incríveis funcionalidades.
Destaques de produtos
- White
- Até 1055 lúmenes*
- Luz branca quente
- Hue Bridge incluída
Controlo fora-de-casa de luzes inteligentes
A aplicação Hue oferece controlo total sobre as suas luzes, mesmo que não esteja em casa. Ligue e desligue as luzes remotamente só com a aplicação para garantir que tem a casa sempre iluminada como quiser.
Chegue a uma casa bem iluminada
Configure a aplicação Philips Hue para reconhecer quando estiver perto de casa. Antes mesmo de sair do carro ou chegar à entrada, as luzes inteligentes selecionadas acendem automaticamente.
Simule que está em casa com luzes inteligentes
Use a aplicação Philips Hue para agendar rotinas de luz sempre que estiver ausente. As luzes inteligentes acendem às horas selecionadas e, às vezes, alguns minutos antes ou depois, para simular realmente a sua presença na casa.
Controle as luzes com a voz
Ao conectar à Ponte Hue, pode emparelhar as luzes com a Alexa, o Apple HomeKit e o Assistente Google e controlar as luzes apenas com a voz. Os comandos de voz simples permitem-lhe ligar e desligar as luzes, reduzir ou aumentar a intensidade das luzes, e até definir um efeito de luz.
Monte o regulador em qualquer local
O interruptor de regulação da intensidade da luz Philips Hue funciona como um interruptor de parede e regulador normal, mas melhor. Além de ser possível a montagem com parafusos ou fita adesiva forte, pode remover o controlo magnético e levá-lo para qualquer lugar.
Especificações
Dimensões da lâmpada
Dimensões da lâmpada
Dimensões (PxAxD)
61x110