Estilo tradicional e funcionalidades modernas de iluminação inteligente com lâmpada de vela branca quente Philips Hue. Desfrute de luz branca quente suave para criar o ambiente perfeito e complementar a decoração da sua casa. A regulação baixa permite reduzir a luz da lâmpada para 2% do brilho total para um brilho suave. A lâmpada é mais energeticamente eficiente do que a geração anterior e a compatibilidade com Matter fornece uma conectividade perfeita com outros dispositivos de casa inteligente. Controle tudo sem esforço com a Hue app ou por comandos de voz com um assistente inteligente. Desbloqueie ainda mais funcionalidades de luz inteligente com uma Hue Bridge: controlo remoto, automatizações e simulação de presença.