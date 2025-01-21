Vela B39: Lâmpada LED inteligente E14
Estilo tradicional e funcionalidades modernas de iluminação inteligente com lâmpada de vela branca quente Philips Hue. Desfrute de luz branca quente suave para criar o ambiente perfeito e complementar a decoração da sua casa. A regulação baixa permite reduzir a luz da lâmpada para 2% do brilho total para um brilho suave. A lâmpada é mais energeticamente eficiente do que a geração anterior e a compatibilidade com Matter fornece uma conectividade perfeita com outros dispositivos de casa inteligente. Controle tudo sem esforço com a Hue app ou por comandos de voz com um assistente inteligente. Desbloqueie ainda mais funcionalidades de luz inteligente com uma Hue Bridge: controlo remoto, automatizações e simulação de presença.
Destaques de produtos
- Até 470 lúmenes
- Luz branca quente suave
- Regulável para 0,2% de brilho
- Controlo p/ aplicação/voz
Controle as luzes com a voz*
A Philips Hue funciona com a Amazon Alexa e o Google Assistente quando é emparelhada com um dispositivo Google Nest ou Amazon Echo compatível. Os comandos de voz simples permitem-lhe controlar várias luzes numa divisão ou apenas uma única lâmpada.
Crie o ambiente certo com luz branca suave
As lâmpadas e equipamentos de luz Hue utilizam uma luz branca suave. Com intensidade regulável desde a luz natural brilhante às luzes noturnas suaves, estas luzes inteligentes permitem-lhe iluminar a sua casa com o nível adequado de luz suave quando dela precisa.
Aceda ao conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente com a Hue Bridge
A Hue Bridge desbloqueia as funcionalidades que tornam a iluminação inteligente verdadeiramente inteligente - controlo fora de casa, controlo por voz, iluminação automatizada e muito mais. Adicione uma Hue Bridge à sua configuração para criar experiências imersivas, aproveitar a tecnologia segura e fiável e muito mais. A Hue Bridge é a chave para uma iluminação inteligente como nunca viu antes.
Especificações
Características da lâmpada
Características da lâmpada
Forma da lâmpada
Chama não direcional
Casquilho
E14
Intensidade regulável
Sim