Cabo de extensão para faixa de luz Hue Flux 5 m
Coloque facilmente a sua faixa de luz interior Flux ou Flux ultrabrilhante exatamente onde quiser. Graças ao seu design minimalista e discreto, com esta extensão de 5 metros pode deixar de se preocupar com a distância entre a faixa de luz e a fonte de alimentação. Além disso, a extensão também facilita manter a fonte de alimentação fora de vista.
Destaques de produtos
- 5 cabo de extensão de 5 m/16 pés
- Fácil de instalar
- Design minimalista e discreto
- Configuração segura de baixa tensão (IP20)
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
PVC