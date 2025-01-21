Assistência
Grande plano frente de LIGHTSTRIPS Cabo de extensão para faixa de luz Hue Flux 5m

Cabo de extensão para faixa de luz Hue Flux 5 m

Coloque facilmente a sua faixa de luz interior Flux ou Flux ultrabrilhante exatamente onde quiser. Graças ao seu design minimalista e discreto, com esta extensão de 5 metros pode deixar de se preocupar com a distância entre a faixa de luz e a fonte de alimentação. Além disso, a extensão também facilita manter a fonte de alimentação fora de vista.  

Destaques de produtos

  • 5 cabo de extensão de 5 m/16 pés
  • Fácil de instalar
  • Design minimalista e discreto
  • Configuração segura de baixa tensão (IP20)
Localizar um manual de produto

