Coloque facilmente a sua faixa de luz interior Flux ou Flux ultrabrilhante exatamente onde quiser. Graças ao seu design minimalista e discreto, com esta extensão de 5 metros pode deixar de se preocupar com a distância entre a faixa de luz e a fonte de alimentação. Além disso, a extensão também facilita manter a fonte de alimentação fora de vista.