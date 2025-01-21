Extensão para faixa de luz Hue Flux 5 m
Decore os seus espaços interiores mais amplos com uma extensão fácil de instalar, compatível com as faixas de luz Hue Flux e Flux ultrabrilhante. Desfrute de uma experiência fluida sem comprometer o ambiente nem a qualidade da luz. Leve gradientes de cor intensa e luz branca brilhante e natural ainda a mais recantos da sua casa. A tecnologia Chromasync™ assegura uma mistura precisa de cores para uma projeção de luz impecável.
Destaques de produtos
- Extensão de 5 m/16 pés para faixa de luz
- Fácil de instalar
- Extensão máxima de 20 m/65 pés
- Luz verdadeiramente branca brilhante
- Mistura de cores precisa Chromasync™
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
White
Cor(es)
Multi Color
Material
Silicone