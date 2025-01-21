Decore os seus espaços interiores mais amplos com uma extensão fácil de instalar, compatível com as faixas de luz Hue Flux e Flux ultrabrilhante. Desfrute de uma experiência fluida sem comprometer o ambiente nem a qualidade da luz. Leve gradientes de cor intensa e luz branca brilhante e natural ainda a mais recantos da sua casa. A tecnologia Chromasync™ assegura uma mistura precisa de cores para uma projeção de luz impecável.