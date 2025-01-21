*Quando uma lâmpada apresenta "Até" um certo número de lúmenes nas respetivas especificações, tal indica a emissão de lúmenes máxima da lâmpada. Indica o nível de brilho que a lâmpada pode atingir a 2700 K (lâmpadas brancas) ou 4000 K (lâmpadas White Ambiance ou White and Color Ambiance). Saber mais sobre brilho.
Faixa de luz Flux de 3 m
A faixa de luz Flux proporciona uma linha fina de luz para iluminar espaços interiores com um gradiente consistente de cores, graças à mistura precisa de cores Chromasync™. Ilumine os cantos com os tons mais puros de branco com LED brancos dedicados e quentes. Utilize a faixa de luz Flux atrás de armários de TV, à volta dos cantos da cama e ao longo de estantes de livros para adicionar luz suave e indireta que combina com qualquer ambiente. Desfrute de uma instalação flexível — corte, reutilize e expanda para adaptar a faixa de luz a qualquer espaço. Obtenha controlo total, personalização e efeitos de luz personalizados com a premiado aplicação Hue app e controlo por voz.
Destaques de produtos
- Customizable scenes and effects
- Chromasync™ precision color blending
- Bright, true white light
- 1200 lúmenes
- Cuttable, extendable, and reusable
Controlo máximo e sem esforço
Quer pretenda definir belos efeitos de luz, definir efeitos que se adaptem ao ambiente ou simplesmente controlar as fitas de luz, faça tudo sem esforço com a aplicação Hue ou o controlo por voz. Integre as fitas de luz com todas as lâmpadas Philips Hue, candeeiros e controlos inteligentes com um Hue Bridge Pro. O Bridge Pro também permite controlar o conjunto casa das fitas de luz a partir de qualquer lugar do mundo e permite programar os automatismos.
Luz superior, feita para ser vista
A faixa de luz OmniGlow proporciona a melhor experiência de iluminação da sua classe. Obtenha a linha de luz mais consistente e uniforme com a tecnologia OmniGlow e uma manga difusa que oculta os "focos" de LED. A OmniGlow é suficientemente arrojada para brilhar como iluminação direta, tornando-se a peça central do design da sua divisão. A emissão de lúmenes superior torna-a perfeita para a iluminação de tarefas, enquanto o avançado chip de 16 bits assegura efeitos dinâmicos ultra-suaves e naturais que garantem a imersão de qualquer espaço interior.
Mais brilhante e mais branca do que nunca
Torne cada canto brilhante com luz brilhante, ultrabrilhante e branca autêntica. Concebidas com LEDs brancos e brancos quentes dedicados, estas fitas de luz proporcionam os tons brancos mais puros e nítidos. E com uma saída ultrabrilhante de até 6000 lúmenes, também poderá desfrutar de uma poderosa iluminação funcional ou que banhe paredes, o que o ajuda a concentrar-se nas tarefas ou a prosseguir com as atividades diárias.
Decore e melhore qualquer espaço interior
Escolha entre cores que se adaptem ao seu estado de espírito ou tons brancos autênticos para criar o ambiente perfeito com um brilho difuso que banha as paredes, o chão e os tetos. A tecnologia Chomasync™ oferece uma mistura de cores precisa e uniforme para criar gradações de cor perfeitas em cada canto. Personalize o seu espaço com magníficos efeitos de luz e efeitos dinâmicos que se adaptam a todos os estados de espírito e ocasiões. Corte-as para se adaptarem a qualquer lugar: desde cantos a paredes, tetos e escadas.
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Cor(es)
Multi Color
Material
Silicone