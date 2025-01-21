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Faixa de luz Philips Hue Play Gradient Lightstrip Pro 100"

Eleve a sua experiência de entretenimento doméstico Hue com a faixa de luz Play Gradient Lightstrip Pro. A tecnologia OmniGlow cria efeitos de gradiente ultra-suaves e uniformes de iluminação de parede que se adaptam ao conteúdo de filmes e séries. Desfrute de uma experiência cinematográfica onde as cenas brilhantes ganham vida com tons vibrantes, enquanto os momentos mais escuros ganham atmosfera graças à sua capacidade de regulação profunda da intensidade. A tecnologia Chromasync proporciona uma mistura precisa de cores em múltiplas luzes Hue. Sincronize as suas luzes à sua maneira com a aplicação Hue Sync TV ou com a HDMI sync box. Quando não estiver a sincronizar, utilize a faixa de luz para criar o ambiente perfeito para ver TV. Instale facilmente na parte de trás da sua TV, cortando à medida e utilizando os suportes incluídos. Controle e personalize facilmente com a aplicação premiada Hue.

Destaques de produtos

  • Iluminação de parede com gradiente ultrassuave
  • Tecnologia OmniGlow
  • Correspondência de cores precisa Chromasync
  • Adequado para televisores com até 100"
  • Sincronize dispositivo e aplicação Hue necessária
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Especificações

Características da lâmpada

  • Intensidade regulável

    Sim

Design e acabamento

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Grinalda/faixa de luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Consumo de energia

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

A lâmpada

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros