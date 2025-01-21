Eleve a sua experiência de entretenimento doméstico Hue com a faixa de luz Play Gradient Lightstrip Pro. A tecnologia OmniGlow cria efeitos de gradiente ultra-suaves e uniformes de iluminação de parede que se adaptam ao conteúdo de filmes e séries. Desfrute de uma experiência cinematográfica onde as cenas brilhantes ganham vida com tons vibrantes, enquanto os momentos mais escuros ganham atmosfera graças à sua capacidade de regulação profunda da intensidade. A tecnologia Chromasync proporciona uma mistura precisa de cores em múltiplas luzes Hue. Sincronize as suas luzes à sua maneira com a aplicação Hue Sync TV, a sincronização de ecrã Hue ou a HDMI sync box. Quando não estiver a sincronizar, utilize a faixa de luz para criar o ambiente perfeito para ver TV. Instale facilmente na parte de trás da sua TV, cortando à medida e utilizando os suportes incluídos. Controle e personalize facilmente com a aplicação premiada Hue.