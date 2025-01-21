Instale ou reinstale facilmente as faixas de luz Hue Flux e Flux ultrabrilhante em qualquer superfície dentro de casa com estes suportes de montagem especialmente concebidos. Inclui os parafusos e a fita adesiva para uma fácil montagem em baixo dos armários e em paredes com textura, além de um suporte de instalação longo. O design transparente garante uma consistência e qualidade de luz sem interrupções.