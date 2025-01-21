Pacote de 10 suportes Hue Flux
Instale ou reinstale facilmente as faixas de luz Hue Flux e Flux ultrabrilhante em qualquer superfície dentro de casa com estes suportes de montagem especialmente concebidos. Inclui os parafusos e a fita adesiva para uma fácil montagem em baixo dos armários e em paredes com textura, além de um suporte de instalação longo. O design transparente garante uma consistência e qualidade de luz sem interrupções.
Destaques de produtos
- Fixe ou cole em diferentes superfícies
- Parafusos e fita adesiva incluídos
- Design robusto e transparente
- Fácil instalação da faixa de luz
- Inclui 10 suportes
Especificações
Design e acabamento
Cor
Transparente
Material
PC