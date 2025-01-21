Assistência
Grande plano frente de LIGHTSTRIPS Pacote de 10 suportes Hue Flux

Pacote de 10 suportes Hue Flux

Instale ou reinstale facilmente as faixas de luz Hue Flux e Flux ultrabrilhante em qualquer superfície dentro de casa com estes suportes de montagem especialmente concebidos. Inclui os parafusos e a fita adesiva para uma fácil montagem em baixo dos armários e em paredes com textura, além de um suporte de instalação longo. O design transparente garante uma consistência e qualidade de luz sem interrupções.

Destaques de produtos

  • Fixe ou cole em diferentes superfícies
  • Parafusos e fita adesiva incluídos
  • Design robusto e transparente
  • Fácil instalação da faixa de luz
  • Inclui 10 suportes
