Reutilize e ligue facilmente secções de uma faixa de luz Flux ou Flux ultrabrillante sem as dobrar nem danificar. O conector de canto foi concebido para unir duas secções da faixa num ângulo de 90 graus para contornar cantos de tetos, colocar debaixo de armários e instalar à volta de molduras e espelhos, tudo isto sem comprometer a consistência nem a qualidade de luz.