Grande plano frente de LIGHTSTRIPS Pacote de 4 conectores de canto Hue Flux

Pacote de 4 conectores de canto Hue Flux

Reutilize e ligue facilmente secções de uma faixa de luz Flux ou Flux ultrabrillante sem as dobrar nem danificar. O conector de canto foi concebido para unir duas secções da faixa num ângulo de 90 graus para contornar cantos de tetos, colocar debaixo de armários e instalar à volta de molduras e espelhos, tudo isto sem comprometer a consistência nem a qualidade de luz.

Destaques de produtos

  • Una 2 secções de uma faixa de luz
  • Ligação em canto de 90 graus
  • Assegura uma iluminação consistente
  • Fácil de instalar
  • Inclui 4 conectores para cantos
Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    White

  • Material

    Plástico

Funcionalidade extra/acessório incl.

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Compatível com

Outros