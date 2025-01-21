Pacote de 4 conectores de canto Hue Flux
Reutilize e ligue facilmente secções de uma faixa de luz Flux ou Flux ultrabrillante sem as dobrar nem danificar. O conector de canto foi concebido para unir duas secções da faixa num ângulo de 90 graus para contornar cantos de tetos, colocar debaixo de armários e instalar à volta de molduras e espelhos, tudo isto sem comprometer a consistência nem a qualidade de luz.
Destaques de produtos
- Una 2 secções de uma faixa de luz
- Ligação em canto de 90 graus
- Assegura uma iluminação consistente
- Fácil de instalar
- Inclui 4 conectores para cantos
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
Plástico