Pacote de 4 conectores flexíveis Hue Flux
Utilize o cabo para criar zonas sem iluminação entre as faixas de luz Hue Flux e Flux ultrabrilhante. Insira um cabo de 50 cm entre duas faixas de luz nas zonas em que não quiser que haja iluminação. É flexível e perfeito para contornar batentes de portas, prateleiras, escadas ou qualquer outra superfície que não queira iluminar.
Destaques de produtos
- Conector de 50 cm/1,6 pés para uma disposição complexa
- Transição de luz perfeita
- Permite uma instalação precisa
- Segura e fácil de utilizar
- Inclui 4 conectores flexíveis
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
PVC
Plástico