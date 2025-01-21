Assistência
Grande plano frente de LIGHTSTRIPS Pacote de 4 conectores flexíveis Hue Flux

Utilize o cabo para criar zonas sem iluminação entre as faixas de luz Hue Flux e Flux ultrabrilhante. Insira um cabo de 50 cm entre duas faixas de luz nas zonas em que não quiser que haja iluminação. É flexível e perfeito para contornar batentes de portas, prateleiras, escadas ou qualquer outra superfície que não queira iluminar.

Destaques de produtos

  • Conector de 50 cm/1,6 pés para uma disposição complexa
  • Transição de luz perfeita
  • Permite uma instalação precisa
  • Segura e fácil de utilizar
  • Inclui 4 conectores flexíveis
    White

    PVC

    Plástico

