Instalação simples, mesmo para os utilizadores principiantes. Ligue duas secções de uma faixa de luz Flux o Flux ultrabrillante depois de as cortar. O conector foi concebido para unir duas secções da faixa de luz em linha reta, o que permite a instalação num espaço de maior dimensão sem comprometer a consistência nem a qualidade de luz. É ideal para utilizar longas faixas de luz para percorrer toda uma divisão, iluminar nichos ou para tetos escalonados.