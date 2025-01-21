Pacote de 4 conectores Hue Flux
Instalação simples, mesmo para os utilizadores principiantes. Ligue duas secções de uma faixa de luz Flux o Flux ultrabrillante depois de as cortar. O conector foi concebido para unir duas secções da faixa de luz em linha reta, o que permite a instalação num espaço de maior dimensão sem comprometer a consistência nem a qualidade de luz. É ideal para utilizar longas faixas de luz para percorrer toda uma divisão, iluminar nichos ou para tetos escalonados.
Destaques de produtos
- Una 2 secções de uma faixa de luz
- Ligação em canto de 90 graus
- Assegura uma iluminação consistente
- Fácil de instalar
- Inclui 4 conectores para cantos
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Material
Plástico