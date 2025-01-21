Assistência
Pacote de 4 conectores Hue Flux

Instalação simples, mesmo para os utilizadores principiantes. Ligue duas secções de uma faixa de luz Flux o Flux ultrabrillante depois de as cortar. O conector foi concebido para unir duas secções da faixa de luz em linha reta, o que permite a instalação num espaço de maior dimensão sem comprometer a consistência nem a qualidade de luz. É ideal para utilizar longas faixas de luz para percorrer toda uma divisão, iluminar nichos ou para tetos escalonados.

Destaques de produtos

  • Una 2 secções de uma faixa de luz
  • Ligação em canto de 90 graus
  • Assegura uma iluminação consistente
  • Fácil de instalar
  • Inclui 4 conectores para cantos
Localizar um manual de produto

    White

    Plástico

