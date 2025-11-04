Comece o seu percurso de iluminação inteligente da forma mais fácil com um kit inicial que inclui uma faixa de luz Philips Hue Flux e a Hue Bridge Pro, o hub de casa inteligente. Decore e ilumine a sua casa com os tons mais puros de luz branca e a combinação de cores de precisão da tecnologia Chromasync™. Corte, reutilize ou amplie a faixa para a adaptar a qualquer espaço. A Bridge Pro, o nosso mais avançado hub doméstico, proporciona um desempenho mais rápido, maior capacidade e funcionalidades com tecnologia de IA potenciadas por um chip ultrarrápido. Gira toda a sua configuração utilizando a premiada aplicação Hue ou dando os comandos de voz com o seu assistente inteligente.