Starter kit: faixa de luz Hue Flux de 6 m + Bridge Pro
Comece o seu percurso de iluminação inteligente da forma mais fácil com um kit inicial que inclui uma faixa de luz Philips Hue Flux e a Hue Bridge Pro, o hub de casa inteligente. Decore e ilumine a sua casa com os tons mais puros de luz branca e a combinação de cores de precisão da tecnologia Chromasync™. Corte, reutilize ou amplie a faixa para a adaptar a qualquer espaço. A Bridge Pro, o nosso mais avançado hub doméstico, proporciona um desempenho mais rápido, maior capacidade e funcionalidades com tecnologia de IA potenciadas por um chip ultrarrápido. Gira toda a sua configuração utilizando a premiada aplicação Hue ou dando os comandos de voz com o seu assistente inteligente.
Destaques de produtos
- Cenas e efeitos personalizáveis
- Mistura de cores precisa Chromasync™
- Luz verdadeiramente branca brilhante
- Adicione mais de 150 luzes e mais de 50 acessórios
- Com MotionAware™, as luzes transformam-se em sensores
Especificações
Design e acabamento
Cor
White
Cor(es)
Multi Color
Material
Silicone