Leve a atmosfera da Hue para fora! Perfeita para o seu pátio, terraço, quintal ou porta de entrada, este aplique para exterior proporciona luz decorativa omnidirecional em cor regulável ou em tons brancos quentes a frios. Personalize cada momento do anoitecer ao amanhecer: crie o ambiente perfeito para jantar ao ar livre ou relaxar sob as estrelas. Ganhe total tranquilidade ao cair da noite: mude para uma luz branca pura e brilhante para ver quem se aproxima ou encontrar o seu caminho. A Chromasync assegura uma correspondência de cores precisa em várias luzes Hue para um ambiente perfeito. O difusor de dupla camada emite uma luz suave e uniforme, suavizando os pontos LED e reduzindo o encandeamento, enquanto a resistência aos raios UV previne o amarelecimento ao longo do tempo. Instale esta luz resistente às intempéries, com classificação IP-44, em paredes ou tetos ao redor da parte exterior da sua casa para iluminar exatamente onde precisa. Desfrute de um controlo sem esforço, mesmo longe de casa, com opções de personalização e automatizações através da aplicação Hue e de assistentes de voz.