Aplique quadrado para exterior Scenova com LED inteligente colorido e luz branca. Design resistente às intempéries para pátios, jardins e entradas, com controlo por aplicação e voz.
Leve a atmosfera da Hue para fora! Perfeita para o seu pátio, terraço, quintal ou porta de entrada, este aplique para exterior proporciona luz decorativa omnidirecional em cor regulável ou em tons brancos quentes a frios. Personalize cada momento do anoitecer ao amanhecer: crie o ambiente perfeito para jantar ao ar livre ou relaxar sob as estrelas. Ganhe total tranquilidade ao cair da noite: mude para uma luz branca pura e brilhante para ver quem se aproxima ou encontrar o seu caminho. A Chromasync assegura uma correspondência de cores precisa em várias luzes Hue para um ambiente perfeito. O difusor de dupla camada emite uma luz suave e uniforme, suavizando os pontos LED e reduzindo o encandeamento, enquanto a resistência aos raios UV previne o amarelecimento ao longo do tempo. Instale esta luz resistente às intempéries, com classificação IP-44, em paredes ou tetos ao redor da parte exterior da sua casa para iluminar exatamente onde precisa. Desfrute de um controlo sem esforço, mesmo longe de casa, com opções de personalização e automatizações através da aplicação Hue e de assistentes de voz.
Destaques de produtos
- Luz branca e colorida regulável
- Resistente às intempéries (IP44)
- Revestimento antimanchas Powershield
- Instalação na parede ou no teto
- Controlo p/ aplicação/voz
Resistente às condições climatéricas (IP44)
Esta luminária exterior Philips Hue foi concebida especialmente para utilizar em ambientes exteriores e foi sujeita a testes rigorosos para assegurar o respetivo desempenho. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de proteção contra pó, o segundo à proteção contra água. Este candeeiro foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água de qualquer direção. Este produto é muito comum e perfeito para uma utilização geral no exterior.
Controle-a à sua maneira
Ligue as suas luzes Philips Hue com a tecnologia de ponte e comece a descobrir as infinitas possibilidades. Controle as luzes a partir do seu smartphone ou tablet através da aplicação Philips Hue ou adicione comutadores ao sistema para ativar as luzes. Defina temporizadores, notificações, alarmes e muito mais para a experiência completa da Philips Hue. Os produtos Philips Hue até funcionam com Amazon Alexa, Apple Homekit e Google Home, permitindo-lhe controlar as suas luzes com a voz.
Desbloqueie a iluminação inteligente para exterior com a Hue Bridge
Para utilizar a Philips Hue em exterior, será necessária uma Hue Bridge, que desbloqueia o conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente. Controle as suas luzes a partir de qualquer local, controle luzes com a voz, automatize as suas luzes, obtenha atualizações automáticas e expanda a sua coleção de iluminação inteligente para o exterior!
Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida
Transforme a sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, pode criar um ambiente festivo, transformar a sua sala de estar numa sala de cinema, melhorar a decoração da sua casa com notas de cor e muito mais.
Especificações
Características da lâmpada
Características da lâmpada
Intensidade regulável
Não