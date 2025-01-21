Grande plano frente de Luminárias de exterior Cortina de luz Festavia - 1,35 x 2 m, 250 LEDs

Cortina de luz Festavia - 1,35 x 2 m, 250 LEDs

Envolva a sua casa numa cortina de luz mágica! Concebidas para utilização tanto no interior como no exterior, as luzes em cortina Festavia dão vida a cada momento com uma iluminação decorativa e festiva. Desfrute de gradientes vibrantes de várias cores ou de luz branca quente a luz branca fria ao longo de cada fio, ideal para qualquer estação do ano, celebração ou estado de espírito. Pendure-as em frente às janelas, nas paredes ou acima das camas. Utilize-as ao ar livre durante todo o ano, graças à sua classificação IP54 de resistência às intempéries. Decore fachadas, pátios e varandas com o brilho deslumbrante das luzes em cortina e personalize cada momento com efeitos dinâmicos ao utilizar a gama Festavia com a Hue Bridge. Escolha entre estrelas cintilantes, chamas dançantes ou uma cintilação suave, semelhante à de uma vela. Para uma experiência verdadeiramente envolvente, sincronize as suas luzes com a música e veja-as dançar, escurecer e mudar de cor a cada batida. Perfeitamente integrada no ecossistema Hue, a gama Festavia destaca-se em conjunto com as suas luzes interiores e exteriores, oferecendo controlo e personalização sem esforço através da aplicação Hue e dos assistentes de voz.

Destaques de produtos

  • 1,35 x 2 m com 250 LEDs
  • Gradientes de cor e branco
  • Sincronização musical e efeitos dinâmicos
  • Cabo transparente
  • Utilização no interior e exterior
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Estilos de grinalda especiais

Estilos de grinalda especiais

Depois de definir o cenário, torne-o único! Utilize o estilo Linear para um gradiente de cor numa única linha, Disperso para um arranjo de cor aleatório ou Espelhado para espelhar as cores a partir do meio da série.

Flexível e festiva

Flexível e festiva

Em volta da árvore de Natal, integrada numa coroa ou ao longo das escadas - onde quer que utilize a Festavia, a flexibilidade torna fácil decorar ao seu gosto.

Personalizar com a aplicação Hue

Personalizar com a aplicação Hue

Efetue a configuração na aplicação Hue para obter controlo instantâneo das suas grinaldas, além de todas as suas outras luzes! Com a aplicação Hue, também obtém automatizações e muito mais.

Concebidas para qualquer clima

Concebidas para qualquer clima

À prova de água, resistentes às condições climatéricas e aos elementos. Chega de fazer e desfazer as malas depois dos feriados, do Halloween ou de qualquer outra celebração. Com uma longa duração de 50.000 horas, deixe-as acesas o ano todo, ano após ano, e crie ainda mais motivos para iluminar a sua casa!

Configuração de ligação plug-and-play simples 

Configuração de ligação plug-and-play simples 

As luzes em globo da string Festavia são de baixa tensão, o que significa que pode simplesmente ligá-las a uma tomada elétrica existente utilizando a fonte de alimentação incluída. Não é necessária nenhuma nova cablagem complicada. Também pode adicionar strings de luzes a uma configuração de baixa tensão existente e integrá-las com outras luzes em qualquer lugar do seu espaço exterior. As luzes em globo da string não podem ser estendidas de ponta a ponta, mas pode ligar duas filas de luzes à unidade da fonte de alimentação utilizando o conector em T incluído com a string de extensão.

Especificações

Características da lâmpada

  • Intensidade regulável

    Sim

Design e acabamento

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Grinalda/faixa de luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Consumo de energia

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

A lâmpada

Conteúdo da embalagem

Compatível com

Outros