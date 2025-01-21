Envolva a sua casa numa cortina de luz mágica! Concebidas para utilização tanto no interior como no exterior, as luzes em cortina Festavia dão vida a cada momento com uma iluminação decorativa e festiva. Desfrute de gradientes vibrantes de várias cores ou de luz branca quente a luz branca fria ao longo de cada fio, ideal para qualquer estação do ano, celebração ou estado de espírito. Pendure-as em frente às janelas, nas paredes ou acima das camas. Utilize-as ao ar livre durante todo o ano, graças à sua classificação IP54 de resistência às intempéries. Decore fachadas, pátios e varandas com o brilho deslumbrante das luzes em cortina e personalize cada momento com efeitos dinâmicos ao utilizar a gama Festavia com a Hue Bridge. Escolha entre estrelas cintilantes, chamas dançantes ou uma cintilação suave, semelhante à de uma vela. Para uma experiência verdadeiramente envolvente, sincronize as suas luzes com a música e veja-as dançar, escurecer e mudar de cor a cada batida. Perfeitamente integrada no ecossistema Hue, a gama Festavia destaca-se em conjunto com as suas luzes interiores e exteriores, oferecendo controlo e personalização sem esforço através da aplicação Hue e dos assistentes de voz.