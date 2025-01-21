Cortina de luz Festavia - 1,35 x 2 m, 250 LEDs
Envolva a sua casa numa cortina de luz mágica! Concebidas para utilização tanto no interior como no exterior, as luzes em cortina Festavia dão vida a cada momento com uma iluminação decorativa e festiva. Desfrute de gradientes vibrantes de várias cores ou de luz branca quente a luz branca fria ao longo de cada fio, ideal para qualquer estação do ano, celebração ou estado de espírito. Pendure-as em frente às janelas, nas paredes ou acima das camas. Utilize-as ao ar livre durante todo o ano, graças à sua classificação IP54 de resistência às intempéries. Decore fachadas, pátios e varandas com o brilho deslumbrante das luzes em cortina e personalize cada momento com efeitos dinâmicos ao utilizar a gama Festavia com a Hue Bridge. Escolha entre estrelas cintilantes, chamas dançantes ou uma cintilação suave, semelhante à de uma vela. Para uma experiência verdadeiramente envolvente, sincronize as suas luzes com a música e veja-as dançar, escurecer e mudar de cor a cada batida. Perfeitamente integrada no ecossistema Hue, a gama Festavia destaca-se em conjunto com as suas luzes interiores e exteriores, oferecendo controlo e personalização sem esforço através da aplicação Hue e dos assistentes de voz.
Destaques de produtos
- 1,35 x 2 m com 250 LEDs
- Gradientes de cor e branco
- Sincronização musical e efeitos dinâmicos
- Cabo transparente
- Utilização no interior e exterior
Estilos de grinalda especiais
Depois de definir o cenário, torne-o único! Utilize o estilo Linear para um gradiente de cor numa única linha, Disperso para um arranjo de cor aleatório ou Espelhado para espelhar as cores a partir do meio da série.
Flexível e festiva
Em volta da árvore de Natal, integrada numa coroa ou ao longo das escadas - onde quer que utilize a Festavia, a flexibilidade torna fácil decorar ao seu gosto.
Personalizar com a aplicação Hue
Efetue a configuração na aplicação Hue para obter controlo instantâneo das suas grinaldas, além de todas as suas outras luzes! Com a aplicação Hue, também obtém automatizações e muito mais.
Concebidas para qualquer clima
À prova de água, resistentes às condições climatéricas e aos elementos. Chega de fazer e desfazer as malas depois dos feriados, do Halloween ou de qualquer outra celebração. Com uma longa duração de 50.000 horas, deixe-as acesas o ano todo, ano após ano, e crie ainda mais motivos para iluminar a sua casa!
Configuração de ligação plug-and-play simples
As luzes em globo da string Festavia são de baixa tensão, o que significa que pode simplesmente ligá-las a uma tomada elétrica existente utilizando a fonte de alimentação incluída. Não é necessária nenhuma nova cablagem complicada. Também pode adicionar strings de luzes a uma configuração de baixa tensão existente e integrá-las com outras luzes em qualquer lugar do seu espaço exterior. As luzes em globo da string não podem ser estendidas de ponta a ponta, mas pode ligar duas filas de luzes à unidade da fonte de alimentação utilizando o conector em T incluído com a string de extensão.
Especificações
Características da lâmpada
Características da lâmpada
Intensidade regulável
Sim