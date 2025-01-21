Leve a atmosfera da Hue para fora! Perfeito para o seu pátio, terraço, quintal ou porta de entrada, este foco exterior emite um feixe direcionado de luz colorida decorativa ou de luz branca regulável, de tons quentes a frios. Personalize cada momento do anoitecer ao amanhecer: desde o jantar ao ar livre a relaxar sob as estrelas. Ao cair da noite, mude para uma luz branca brilhante para maior tranquilidade, quer queira ver quem se aproxima ou encontrar o seu caminho. A Chromasync garante uma correspondência de cores precisa entre várias luzes Hue para um visual uniforme. Uma luminária durável (class. IP44), resistente às intempéries e com o revestimento Powershield que previne manchas ao longo do tempo. O seu design discreto adapta-se perfeitamente a qualquer parede exterior da sua casa, iluminando exatamente onde precisa. Desfrute de um controlo sem esforço, mesmo longe de casa, com opções de personalização e automatizações através da aplicação Hue e de assistentes de voz.