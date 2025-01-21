Grande plano frente de Luminárias de exterior Foco de parede Philips Hue Struana

Foco de parede Philips Hue Struana

Leve a atmosfera da Hue para fora! Perfeito para o seu pátio, terraço, quintal ou porta de entrada, este foco exterior emite um feixe direcionado de luz colorida decorativa ou de luz branca regulável, de tons quentes a frios. Personalize cada momento do anoitecer ao amanhecer: desde o jantar ao ar livre a relaxar sob as estrelas. Ao cair da noite, mude para uma luz branca brilhante para maior tranquilidade, quer queira ver quem se aproxima ou encontrar o seu caminho. A Chromasync garante uma correspondência de cores precisa entre várias luzes Hue para um visual uniforme. Uma luminária durável (class. IP44), resistente às intempéries e com o revestimento Powershield que previne manchas ao longo do tempo. O seu design discreto adapta-se perfeitamente a qualquer parede exterior da sua casa, iluminando exatamente onde precisa. Desfrute de um controlo sem esforço, mesmo longe de casa, com opções de personalização e automatizações através da aplicação Hue e de assistentes de voz.

Destaques de produtos

  • Luz branca e colorida regulável
  • Resistente às intempéries (IP44)
  • Revestimento antimanchas Powershield
  • Instalação na parede
  • Controlo p/ aplicação/voz
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Resistente às condições climatéricas (IP44)

Resistente às condições climatéricas (IP44)

Esta luminária exterior Philips Hue foi concebida especialmente para utilizar em ambientes exteriores e foi sujeita a testes rigorosos para assegurar o respetivo desempenho. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de proteção contra pó, o segundo à proteção contra água. Este candeeiro foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água de qualquer direção. Este produto é muito comum e perfeito para uma utilização geral no exterior.

Controle-a à sua maneira

Controle-a à sua maneira

Ligue as suas luzes Philips Hue com a tecnologia de ponte e comece a descobrir as infinitas possibilidades. Controle as luzes a partir do seu smartphone ou tablet através da aplicação Philips Hue ou adicione comutadores ao sistema para ativar as luzes. Defina temporizadores, notificações, alarmes e muito mais para a experiência completa da Philips Hue. Os produtos Philips Hue até funcionam com Amazon Alexa, Apple Homekit e Google Home, permitindo-lhe controlar as suas luzes com a voz.

Desbloqueie a iluminação inteligente para exterior com a Hue Bridge

Desbloqueie a iluminação inteligente para exterior com a Hue Bridge

Para utilizar a Philips Hue em exterior, será necessária uma Hue Bridge, que desbloqueia o conjunto completo de funcionalidades de iluminação inteligente. Controle as suas luzes a partir de qualquer local, controle luzes com a voz, automatize as suas luzes, obtenha atualizações automáticas e expanda a sua coleção de iluminação inteligente para o exterior!

Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida

Crie uma experiência personalizada com iluminação inteligente colorida

Transforme a sua casa com mais de 16 milhões de cores, criando instantaneamente a atmosfera certa para qualquer evento. Com o toque de um botão, pode criar um ambiente festivo, transformar a sua sala de estar numa sala de cinema, melhorar a decoração da sua casa com notas de cor e muito mais.

Especificações

Características da lâmpada

  • Intensidade regulável

    Sim

Design e acabamento

Duração

Funcionalidade extra/acessório incl.

Características da luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Consumo de energia

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

A lâmpada

Compatível com

Outros