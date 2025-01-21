Luzes em rede Festavia – 1 m x 3,5 m, 250 LEDs.
Envolva o seu jardim numa rede de luz mágica! Concebidas para uso no exterior, as luzes em rede Festavia transformam cada momento com uma iluminação festiva e decorativa. Desfrute de gradientes vibrantes de várias cores ou de luz branca quente a luz branca fria: perfeita para todas as estações, celebrações ou estados de espírito. Pendure as luzes em rede Festavia em arbustos, vedações ou corrimões de varandas para dar vida a qualquer espaço. Graças à sua classificação IP54 resistente às intempéries, pode deixá-las montadas durante todo o ano. Descubra ainda mais magia ao utilizar a Festavia com a Hue Bridge! Personalize cada momento com efeitos dinâmicos: desde estrelas cintilantes a chamas dançantes ou uma cintilação suave, como a de uma vela. Para uma experiência verdadeiramente envolvente, sincronize as suas luzes com a música e veja-as dançar, escurecer e mudar de cor a cada batida. Perfeitamente integrada no ecossistema Hue, a gama Festavia brilha em harmonia com as suas luzes exteriores Hue e permite um controlo e personalização fáceis através da aplicação Hue e dos assistentes de voz.
Destaques de produtos
- 1 x 3,5 m com 250 LEDs
- Gradientes de cor e branco
- Sincronização musical e efeitos dinâmicos
- Cabo preto
- Utilização no exterior
Estilos de grinalda especiais
Depois de definir o cenário, torne-o único! Utilize o estilo Linear para um gradiente de cor numa única linha, Disperso para um arranjo de cor aleatório ou Espelhado para espelhar as cores a partir do meio da série.
Flexível e festiva
Em volta da árvore de Natal, integrada numa coroa ou ao longo das escadas - onde quer que utilize a Festavia, a flexibilidade torna fácil decorar ao seu gosto.
Personalizar com a aplicação Hue
Efetue a configuração na aplicação Hue para obter controlo instantâneo das suas grinaldas, além de todas as suas outras luzes! Com a aplicação Hue, também obtém automatizações e muito mais.
Concebidas para qualquer clima
À prova de água, resistentes às condições climatéricas e aos elementos. Chega de fazer e desfazer as malas depois dos feriados, do Halloween ou de qualquer outra celebração. Com uma longa duração de 50.000 horas, deixe-as acesas o ano todo, ano após ano, e crie ainda mais motivos para iluminar a sua casa!
Configuração de ligação plug-and-play simples
As luzes em globo da string Festavia são de baixa tensão, o que significa que pode simplesmente ligá-las a uma tomada elétrica existente utilizando a fonte de alimentação incluída. Não é necessária nenhuma nova cablagem complicada. Também pode adicionar strings de luzes a uma configuração de baixa tensão existente e integrá-las com outras luzes em qualquer lugar do seu espaço exterior. As luzes em globo da string não podem ser estendidas de ponta a ponta, mas pode ligar duas filas de luzes à unidade da fonte de alimentação utilizando o conector em T incluído com a string de extensão.
Especificações
Características da lâmpada
Características da lâmpada
Intensidade regulável
Sim