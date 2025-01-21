Envolva o seu jardim numa rede de luz mágica! Concebidas para uso no exterior, as luzes em rede Festavia transformam cada momento com uma iluminação festiva e decorativa. Desfrute de gradientes vibrantes de várias cores ou de luz branca quente a luz branca fria: perfeita para todas as estações, celebrações ou estados de espírito. Pendure as luzes em rede Festavia em arbustos, vedações ou corrimões de varandas para dar vida a qualquer espaço. Graças à sua classificação IP54 resistente às intempéries, pode deixá-las montadas durante todo o ano. Descubra ainda mais magia ao utilizar a Festavia com a Hue Bridge! Personalize cada momento com efeitos dinâmicos: desde estrelas cintilantes a chamas dançantes ou uma cintilação suave, como a de uma vela. Para uma experiência verdadeiramente envolvente, sincronize as suas luzes com a música e veja-as dançar, escurecer e mudar de cor a cada batida. Perfeitamente integrada no ecossistema Hue, a gama Festavia brilha em harmonia com as suas luzes exteriores Hue e permite um controlo e personalização fáceis através da aplicação Hue e dos assistentes de voz.