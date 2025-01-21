Deixe a luz descer em cascata e transforme o seu espaço com cores cintilantes. Concebidas para utilização no exterior, as luzes Festavia em cascata são dispostas numa fila de delicados fios verticais, sendo ideais para decorar telhados, fachadas, cercas ou varandas. As luzes em cascata são ideais para a época festiva de inverno, para celebrações ao longo do ano ou para decoração diária. Graças à sua classificação IP54 resistente às intempéries, pode deixá-las montadas durante todo o ano. Cada fio brilha com um gradiente vibrante de múltiplas cores ou com luz branca, de quente a fria, permitindo-lhe personalizar os seus espaços para qualquer ocasião. Descubra ainda mais magia ao utilizar a Festavia com a Hue Bridge! Crie ambientes inesquecíveis com efeitos dinâmicos – desde estrelas cintilantes a chamas dançantes. Para uma experiência verdadeiramente envolvente, sincronize as suas luzes com a música e veja-as dançar, escurecer e mudar de cor a cada batida. Perfeitamente integrada no ecossistema Hue, a gama Festavia brilha em harmonia com as suas luzes exteriores Hue, permitindo um controlo e personalização fáceis através da aplicação Hue e dos assistentes de voz.