Luzes Festavia em cascata – 8,5 m, 250 LEDs
Deixe a luz descer em cascata e transforme o seu espaço com cores cintilantes. Concebidas para utilização no exterior, as luzes Festavia em cascata são dispostas numa fila de delicados fios verticais, sendo ideais para decorar telhados, fachadas, cercas ou varandas. As luzes em cascata são ideais para a época festiva de inverno, para celebrações ao longo do ano ou para decoração diária. Graças à sua classificação IP54 resistente às intempéries, pode deixá-las montadas durante todo o ano. Cada fio brilha com um gradiente vibrante de múltiplas cores ou com luz branca, de quente a fria, permitindo-lhe personalizar os seus espaços para qualquer ocasião. Descubra ainda mais magia ao utilizar a Festavia com a Hue Bridge! Crie ambientes inesquecíveis com efeitos dinâmicos – desde estrelas cintilantes a chamas dançantes. Para uma experiência verdadeiramente envolvente, sincronize as suas luzes com a música e veja-as dançar, escurecer e mudar de cor a cada batida. Perfeitamente integrada no ecossistema Hue, a gama Festavia brilha em harmonia com as suas luzes exteriores Hue, permitindo um controlo e personalização fáceis através da aplicação Hue e dos assistentes de voz.
Destaques de produtos
- 8,5 m com 250 LEDs
- Gradientes de cor e branco
- Sincronização musical e efeitos dinâmicos
- Cabo transparente
- Utilização no exterior
Estilos de grinalda especiais
Depois de definir o cenário, torne-o único! Utilize o estilo Linear para um gradiente de cor numa única linha, Disperso para um arranjo de cor aleatório ou Espelhado para espelhar as cores a partir do meio da série.
Flexível e festiva
Em volta da árvore de Natal, integrada numa coroa ou ao longo das escadas - onde quer que utilize a Festavia, a flexibilidade torna fácil decorar ao seu gosto.
Personalizar com a aplicação Hue
Efetue a configuração na aplicação Hue para obter controlo instantâneo das suas grinaldas, além de todas as suas outras luzes! Com a aplicação Hue, também obtém automatizações e muito mais.
Concebidas para qualquer clima
À prova de água, resistentes às condições climatéricas e aos elementos. Chega de fazer e desfazer as malas depois dos feriados, do Halloween ou de qualquer outra celebração. Com uma longa duração de 50.000 horas, deixe-as acesas o ano todo, ano após ano, e crie ainda mais motivos para iluminar a sua casa!
Configuração de ligação plug-and-play simples
As luzes em globo da string Festavia são de baixa tensão, o que significa que pode simplesmente ligá-las a uma tomada elétrica existente utilizando a fonte de alimentação incluída. Não é necessária nenhuma nova cablagem complicada. Também pode adicionar strings de luzes a uma configuração de baixa tensão existente e integrá-las com outras luzes em qualquer lugar do seu espaço exterior. As luzes em globo da string não podem ser estendidas de ponta a ponta, mas pode ligar duas filas de luzes à unidade da fonte de alimentação utilizando o conector em T incluído com a string de extensão.
Especificações
Características da lâmpada
Características da lâmpada
Intensidade regulável
Sim