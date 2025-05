Acorde com as cores do sol matinal

Deixe a luz Philips Hue gradient acordá-lo com as cores do amanhecer, mesmo que o sol ainda não tenha nascido, com a automatização de Acordar definida para Nascer do sol. Observe como a sua luz se acende com os tons suaves da manhã, que se fundem e deslocam pela extensão do seu equipamento de gradiente. À medida que a luz aumenta e muda de cor, simular o nascer do sol para o ajudar a acordar de forma mais natural.