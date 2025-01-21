Concebido para utilização no exterior – à prova de água IP44

Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre. Foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de proteção contra pó, o segundo à proteção contra água. Este candeeiro para exterior foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água. Este produto é bastante comum e ideal para uma utilização geral no exterior.