Assistência
Black cylindrical spike spotlight with matte finish, featuring a round lens, adjustable bracket, and compact design.

Philips Puled Focos orientáveis de solo 4,6 W GU10

Este autêntico foco Philips Puled em preto acrescenta encanto ao seu jardim à noite. Projeta uma luz branca quente dando vida ao seu jardim à noite, para um jantar em família ou reuniões ao ar livre.

Destaques de produtos

  • 2700 K
  • Preto
  • À prova de água
Ver todos as especificações do produto
Localizar um manual de produto

Iluminação para exterior decorativa

A iluminação exterior pode melhorar a aparência do seu jardim ou espaço exterior, destacando características apelativas, iluminando caminhos com estilo ou criando o ambiente perfeito para aquelas noites memoráveis com os amigos e a família. Foi por isso que a Philips criou o myGarden, uma gama maravilhosa de iluminação exterior decorativa com requinte e funcionalidade para o ajudar a aproveitar ao máximo o seu espaço exterior com o seu próprio estilo.

Luz branca quente suave

Crie uma atmosfera confortável com luz branca quente. Uma luz inteligente facilmente adaptada às suas atividades diárias

Concebido para utilização no exterior – à prova de água IP44

Concebido para utilização no exterior – à prova de água IP44

Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre. Foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de proteção contra pó, o segundo à proteção contra água. Este candeeiro para exterior foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água. Este produto é bastante comum e ideal para uma utilização geral no exterior.

Alumínio de alta qualidade e vidro verdadeiro

Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em alumínio fundido de alta qualidade e vidro verdadeiro.

Cabeça do foco ajustável

Cabeça do foco ajustável

Direcione a luz para onde esta é mais necessária; basta ajustar, rodar ou inclinar a cabeça do foco da lâmpada.

Configuração fácil para todas as aplicações

Especificações

Design e acabamento

  • Cor

    Preto

  • Material

    Alumínio

    Vidro

Duração

Ambiental

Funcionalidade extra/acessório incl.

Área de jardim

Características da luz

Diversos

Dimensões e peso da embalagem

Dimensões e peso do produto

Assistência

Especificações técnicas

A lâmpada

Compatível com

Outros