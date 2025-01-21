Philips Puled Focos orientáveis de solo 4,6 W GU10
Este autêntico foco Philips Puled em preto acrescenta encanto ao seu jardim à noite. Projeta uma luz branca quente dando vida ao seu jardim à noite, para um jantar em família ou reuniões ao ar livre.
Destaques de produtos
- 2700 K
- Preto
- À prova de água
Iluminação para exterior decorativa
A iluminação exterior pode melhorar a aparência do seu jardim ou espaço exterior, destacando características apelativas, iluminando caminhos com estilo ou criando o ambiente perfeito para aquelas noites memoráveis com os amigos e a família. Foi por isso que a Philips criou o myGarden, uma gama maravilhosa de iluminação exterior decorativa com requinte e funcionalidade para o ajudar a aproveitar ao máximo o seu espaço exterior com o seu próprio estilo.
Luz branca quente suave
Crie uma atmosfera confortável com luz branca quente. Uma luz inteligente facilmente adaptada às suas atividades diárias
Concebido para utilização no exterior – à prova de água IP44
Este candeeiro para exterior da Philips foi especialmente concebido para ambientes húmidos ao ar livre. Foi submetido a testes rigorosos para assegurar a sua resistência à água. A classificação IP é descrita por dois números: o primeiro refere-se ao nível de proteção contra pó, o segundo à proteção contra água. Este candeeiro para exterior foi concebido com a classificação IP44: está protegido contra salpicos de água. Este produto é bastante comum e ideal para uma utilização geral no exterior.
Alumínio de alta qualidade e vidro verdadeiro
Este candeeiro Philips foi concebido especificamente para espaços exteriores. Este é resistente e duradouro para iluminar o seu jardim noite após noite. É fabricado em alumínio fundido de alta qualidade e vidro verdadeiro.
Cabeça do foco ajustável
Direcione a luz para onde esta é mais necessária; basta ajustar, rodar ou inclinar a cabeça do foco da lâmpada.
Configuração fácil para todas as aplicações
Especificações
Design e acabamento
Design e acabamento
Cor
Preto
Material
Alumínio
Vidro